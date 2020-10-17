AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: FETÖ'nün kapısına hep CHP gitti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta Kanal 42'de Sümen Altı programının canlı yayın konuğu oldu. Usta, geçtiğimiz hafta aynı programa konuk olan ve FETÖ ile ilgili, "FETÖ’nün siyasi ayağına girilse AK Parti'nin yarısı kalmaz" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya "CHP inatla FETÖ'yü savundu." sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın “Elimizde FETÖ ile bağlantısı olan AK Partili bazı vekillerin isimleri var, FETÖ’nün siyasi ayağına girilse AK Parti'nin yarısı kalmaz.” söylemlerinin kesinlikle doğruyu yansıtmadığını söyleyen Usta, “Cumhurbaşkanımız ve biz, CHP’ye elinizde ne varsa getirin diyoruz.” dedi.

CHP’nin bugüne kadar bu konuda tek bir belge bile ortaya çıkaramadığını da dile getiren Usta, şunları söyledi:

Geçtiğimiz hafta aynı programa konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın “Türkiye, yakın zamanda yeniden CHP iktidarını görecek” söylemleri üzerine sorulan soruyu da cevaplayan Usta, “Öyle bir senaryoda önceki tecrübelerine bakarak biz inanışımızı rahat yaşayamayacağımızı düşünüyoruz. Aynı endişeleri ben de taşıyorum. Aslında milli ve yerli duruştan bahsederken bunu kastediyorum. Kendi insanını, vatandaşını görmeyip, farklı mihrak ve odaklar tarafından yönetilen bir partinin bu ülkeye hizmet etmesi, benim çıkarım için bir şeyler yapmasını beklemek hayal olur. CHP ‘Biz iktidara gelirsek, başörtüsü yasağını yeniden başlatacağız’ demiyordur umarım. Açıkça bunu da söyleyemezler. Böyle bir iddiayla iktidar olamayacaklarını onlar da çok iyi biliyorlar. CHP’nin iktidara geleceği senaryosu kurulduğunda ben, açıkçası CHP’nin yine eski zihniyetine döneceğini düşünüyorum. Bu işten vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Yeri geldiğinde mecliste ve farklı ortamlarda yaşanan tartışmalarda kadın haklarını savunduklarını söyleyen CHP’lilerin başörtümüze laf söylediklerini duyuyoruz. Ben, o zihniyetten çekmiş bir insanım. Biz, AK Parti olarak rövanşist bir duygunun içine bu zamana kadar hiç girmedik. Güçlüyüz, devleti yönetiyoruz’ diyerek bizim gibi düşünmeyen insanlara ayrımcılık ve haksızlık yapmadık. Yapan varsa da engel olduk.” diye konuştu.

AK Partiden ayrılan çoğu ismin, “AK Parti kuruluş ilkelerinden saptı” eleştirilerine de cevap veren Leyla Şahin Usta, son olarak şunları söyledi: "Bugün AK Parti kuruluş ilkelerinden vazgeçseydi bugünkü Türkiye, Türkiye olmazdı. Bugünkü Türkiye ABD’nin, Avrupa’nın güdümünde ekonomisi de bağımsız olmayan, kendini yönetemeyen eski zihniyetteki bir Türkiye olurdu. AK Parti kuruluş ilkelerinden vazgeçseydi Türkiye, terör örgütlerinin kol gezdiği, her gün bombaların patlatıldığı, insanların birbirine tahammülünün olmadığı, Alevi- Sünni, Türk-Kürt ayrımının yapıldığı bir Türkiye olurdu. Türkiye’nin bugün ayakta kalmasının en önemli sebebi AK Partinin kuruluş ilkelerinden sapmamasıdır."milligazete.com.tr

“Getiremezler. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil. Bu yapının bir terör örgütü olduğu anlaşıldıktan sonra, özellikle 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün ciddi şekilde üzerine gidildi. Zaman Gazetesi kapatılırken oraya gidenler kimlerdi? Buna iyi bakmak gerekir. Gidenlerden birisi Mahmut Tanal’dı. Mahmut bey, çıkar mecliste sürekli konuşur. Eğer sen bu konularda bir şeyler söylüyorsan, çık o zaman diyebiliyorsan ‘Ben, bu işi bırakıyorum da’ de. FETÖ’nün kapısına hep CHP gitti. Onların kapatılan bankasını CHP savundu. İşin aslı anlatılmasına rağmen CHP inatla bu yapıyı savundu. Ana muhalefet bu konuda bir şeyler söylüyorsa, önce çıksın ve kendini temizlesin.”

