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AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı
AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
GÜNDEM 20.12.2020, 14:33
AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Sermin Balık, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balık, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.
Hastalık süresince izolasyon ve tedavisine evde devam edeceğini açıklayan Balık, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum şuan iyi olmakla birlikte doktorlarımızın tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı istirham eder, tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
Hastalık süresince izolasyon ve tedavisine evde devam edeceğini açıklayan Balık, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum şuan iyi olmakla birlikte doktorlarımızın tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı istirham eder, tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
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