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AK Parti cezaevi yatırımlarını artırdı! İşte harcanacak para

2020 yılında AK Parti hükümeti tarafından 6 yeni cezaevinin inşası başladı.. 2021'de hükümet boş durmadı ve iki yeni cezaevi için düğmeye basıldı. Bu cezaevlerine harcanacak para ise dudak uçuklattı.

GÜNDEM 21.01.2021, 07:25
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AK Parti cezaevi yatırımlarını artırdı! İşte harcanacak para
Geçen yıl 6 yeni cezaevinin inşasına başlayan hükümet, bu yıl da iki yeni cezaevi daha yapmak için kolları sıvadı. Bu yıl yapımı devam eden cezaevlerine 2.2 milyar lira ödenek verildi.
Sözcü'de yer alan habere göre AK Parti hükümeti 2018 seçimleri öncesinde söz verdiği 3600 ek gösterge konusunda en ufak bir adım atmazken, Hükümetin ağırlık verdiği yatırımlar arasında yer alan cezaevi inşaatları 2021 yılında da tam gaz devam edeceğe benziyor. Türkiye genelindeki 42 farklı ilde cezaevi yapımları devam ediyor 
Hükümet, bu cezaevlerinin inşaatlarını biran önce bitirmek, bir bölümünü de tamamlamak amacıyla 2020 yılı sonu itibarıyla 4 milyar 449 milyon lira para ayırdı.  2021' yılın aralık ayına kadar hazineden 2 milyar 246 milyon lira ödenek cezaevlerinin yapımına aktarılacak.
2020 yılında çıkarılan af yasasıyla cezaevleri büyük ölçüde boşaltılmaya çalışılsa da bir taraftan yapımı devam eden cezaevi inşaatlarının hızlandırılması, bir taraftan da yeni cezaevleri yapılması yönünde adım atıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı yatırım programına göre, Adalet Bakanlığı'nın toplam 40 ilde devam eden cezaevi inşaatlarına bu yıl Muğla ve Tokat cezaevleri de eklenecek. Muğla ve Tokat'a yapılacak iki ayrı cezaevi toplamda 124 bin 617 metrekare kapalı alana kurulacak ve 2024 yılında tamamlanacak. 442 milyon liraya mal olacağı hesaplanan iki cezaevinin inşasında bu yıl kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı'na 45 milyon lira yeni ödenek tahsis edildi.
AK Parti iktidarı geçen yıl af düzenlemesi çıkmadan önce 6 ilde toplam 531 bin 372 metrekare alanı içine alacak büyüklükte 6 yeni cezaevi yapma kararı alırken  affın çıkmasıyla birlikte bu cezaevlerinin inşaatlarına 2020 yılında hiçbir ödenek ayrılamadı.. Toplamda 1 milyar 667 milyon liraya tamamlanması amaçşanan 6 cezaevi için 2021'de ise 219 milyon lira para harcanması yönünde karar verildi.
Yatırım programına göre, yapımı devam eden cezaevi inşaatlarının kapalı alan büyüklüğü 5.3 milyon metrekareyi aştı. Bu cezaevi inşaatlarının toplam maliyetinin 2021 yılı itibarıyla 11 milyar 104 milyon lira olduğu hesaplandı.

Yapımına 7 yıl önce yılında karar verilen ancak bugüne kadar herhangi bir harcama yapılmayan Konya cezaevine ilk kez bu yıl 90 milyon lira para aktarılmasna karar verildi.. 300 milyon liraya mal olması beklenen 291 bin metrekarelik cezaevinin 2024'te tamamlanması öngörüldü. 2016'da başlanan Doğanşehir (Malatya) cezaevi de bu yıl 10 milyon lira daha harcanarak 85 milyon liraya mal olacak.
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