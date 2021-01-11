AK Parti binasına çekiçli saldırı

Yalova’da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçle saldırarak, tabela ve camları kırdı.

Yalova Rüstempaşa Mahallesi Çeşme Sokak’ta bulunan AK Parti il binasına yapılan saldırı saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak zarar veren şüpheli daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin peşine düştü. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken B.U. isimli 38 yaşındaki erkek şahıs başka bir iş yerine daha aynı şekilde zarar verirken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B.U. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



