Ajax rakibine acımadı: 13 gol!
Eredivisie'da 6. hafta karşılaşmalarında VVV-Venlo'ya konuk olan Ajax, rakibini 13-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.
GÜNDEM 24.10.2020, 20:34
2
Ajax bu galibiyetle birlikte Hollanda lig tarihindeki rekoru kırarak en farklı galibiyeti alan takım unvanına sahip oldu.
İlk yarısı 4-0 sona eren karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri Jurgen Ekkelenkamp (2), Lassina Traore (5), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind, Klaas-Jan Huntelaar (2) ve Lisandro Martinez kaydetti.
Öte yandan ev sahibi ekip, 52. dakikada Christian Kum'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.
Bu sonucun ardından Ajax 15 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşirken, VVV-Venlo ise 5 puanda kaldı.
İlk yarısı 4-0 sona eren karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri Jurgen Ekkelenkamp (2), Lassina Traore (5), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind, Klaas-Jan Huntelaar (2) ve Lisandro Martinez kaydetti.
Öte yandan ev sahibi ekip, 52. dakikada Christian Kum'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.
Bu sonucun ardından Ajax 15 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşirken, VVV-Venlo ise 5 puanda kaldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Göztepe
|6
|7
|8. Erzurumspor
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Gaziantep FK
|6
|7
|12. Hatayspor
|4
|7
|13. Konyaspor
|5
|6
|14. Kayserispor
|5
|6
|15. Çaykur Rizespor
|5
|5
|16. Trabzonspor
|5
|5
|17. Malatyaspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|4
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. Samsunspor
|7
|14
|3. İstanbulspor
|6
|13
|4. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|5. Altınordu
|7
|13
|6. Adana Demirspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|5
|12
|3. Leeds United
|6
|10
|4. Liverpool
|5
|10
|5. Crystal Palace
|6
|10
|6. Chelsea
|6
|9
|7. Leicester City
|5
|9
|8. Arsenal
|5
|9
|9. Wolverhampton
|5
|9
|10. Tottenham
|5
|8
|11. West Ham
|6
|8
|12. Man City
|5
|8
|13. Southampton
|5
|7
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Real Sociedad
|6
|11
|3. Villarreal
|6
|11
|4. Osasuna
|6
|10
|5. Getafe
|5
|10
|6. Elche
|5
|10
|7. Cádiz
|6
|10
|8. Granada
|5
|10
|9. Real Betis
|6
|9
|10. Atletico Madrid
|4
|8
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Athletic Bilbao
|6
|6
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü