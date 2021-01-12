Aile’de şok

Asgari ücreti belirleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi personeline asgari ücretin altında maaşlar veriyor. Net asgari ücret 2 bin 825 lira olmasına rağmen bakanlıkta ek ders karşılığı çalışan personele verilen maaş ise 2 bin 620 lira. Özlük hakları dâhil birçok konuda büyük sorunlar yaşayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki 5 bin ek ders karşılığı çalışan personel, büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyor.



Yaşanan eşitsizlik sadece net asgari ücret tutarı ile de sınırlı kalmadı. Belirlenen net asgari ücret bekâr bir çalışan için belirlenirken, evli ve çocuklu çalışanlarda rakamlar artıyor. Ancak bakanlık bünyesinde ek ders karşılığı çalışan evli ve çocuklu personellerin maaşları belirlenen asgari ücretin altında kalıyor. Evli ve 1 çocuklu için belirlenen asgari ücret 2 bin 919 lira, iki çocuklu için belirlenen tutar 2 bin 960 lira, üç çocuklu için ise 3 bin 13 lira olmasına rağmen evli ve çocuklu ek ders karşılığı çalışan bakanlık personelinin aldığı en yüksek tutar 2 bin 807 lira.



Ek ders karşılığı çalışan personelin maruz kaldığı bu eşitsizliğin en büyük nedeni ise çalışma günü hesaplaması. Ayda resmi olarak 22 gün çalışan personel, asgari ücret tutarında maaş alabiliyor. Ancak hafta sonu, resmi ve dini tatillerde çalışmıyor sayılan bu personel, bu nedenle 12 ayın sadece 2 ayında tam çalışmış kabul ediliyor. Geriye kalan 10 ay ise asgari ücretin altında maaşlara mahkûm ediliyor. Bir ay içinde 22 gün ve üzerinde çalışan personel ise ancak asgari ücretin üstünde maaş alabiliyor. Bu ise sadece yılda birkaç ay için geçerli.

Asgari ücretin belirlenmesinde hükümet kanadını temsil eden ve ücreti açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021 yılı için açıkladığı net 2 bin 825 lira 90 kuruş tutarındaki asgari ücreti kendi personeline vermediği ortaya çıktı. Bakanlık bünyesinde çalışan ve farklı branşlarda Bakanlığın il müdürlüklerinde bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ek ders karşılığı çalışan geçici 5 bin personel, belirlenen asgari tutarın altında maaş alıyor.



01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanacak olan asgari ücret artışı çalışanların maaşlarına ise 01 Şubat 2021 tarihinde yansıyacak. Asgari ücreti belirlenmesinde etkili olan Bakanlık’ta çalışan binlerce personel Ocak ayında aldıkları maaşları hiçbir artışa uğramadan ve asgari ücretin altında bir tutar ile Şubat ayında da almaya devam edecek.



Yaşanan eşitsizlik sadece net asgari ücret tutarı ile de sınırlı kalmadı. Belirlenen net asgari ücret bekar bir çalışan için belirlenirken, evli ve çocuklu çalışanlarda rakamlar artıyor. Ancak Bakanlık bünyesinde ek ders karşılığı çalışan evli ve çocuklu personellerin maaşları belirlenen asgari ücretin altında kalıyor. Evli ve 1 çocuklu için belirlenen asgari ücret 2 bin 919 lira, iki çocuklu için belirlenen tutar 2 bin 960 lira, üç çocuklu için ise 3 bin 13 lira olmasına rağmen evli ve çocuklu ek ders karşılığı çalışan Bakanlık personelinin aldığı en yüksek tutar 2 bin 807 lira.



Bakanlık bünyesinde çalışanlar Ocak maaşları gelecek ay başında Şubat maaşlarını da bir sonraki ay başında alacak. Ancak ek ders karşılığında geçici olarak çalışan personel ise asgari ücretin altında şu maaş tutarlarını alacak:

“Bekar çalışan: 2 bin 620 lira 96 kuruş

Evli ve bir çocuklu çalışan: 2 bin 711 lira 87 kuruş

Evli ve iki çocuklu çalışan: 2 bin 755 lira 12 kuruş

Evli ve 3 çocuklu çalışan: 2 bin 807 lira 78 kuruş.”



Ek ders karşılığı çalışan personelin maruz kaldığı bu eşitsizliğin en büyük neden ise çalışma günü hesaplaması. Ayda resmi olarak 22 gün çalışan personel asgari ücret tutarında maaş alabiliyor. Ancak hafta sonu, resmi ve dini tatillerde çalışmıyor sayılan bu personel bu nedenle 12 ayın sadece 2 ayında tam çalışmış kabul ediliyor. Geriye kalan 10 ay ise asgari ücretin altında maaşlara mahkum ediliyor. Bir ay içinde 22 gün ve üzerinde çalışan personel ise ancak asgari ücretin üstünde maaş alabiliyor. Bu ise sadece yılda birkaç ay için geçerli. Mağduriyet yaşayan bu personeller Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda ek ders ücreti karşılığında sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire vb. meslek gruplarında çalışıyorlar. Kadrolu meslek elemanları ile aynı işi yani ‘Asıl İşleri’ yapan bu personeller buna rağmen bir türlü kadrolarına kavuşamıyor.



Her yıl büyük bir umutla beklenen asgari ücret artışı uzun yıllardır dertlere derman bir artış göremiyor. Son olarak ekonomik sorunlar ve döviz kurundaki artışlarla birlikte bu yıl önemli ölçüde zam alsa da söz konusu zam gerçek enflasyonun etkisiyle şimdiden buhar oldu. Asgari ücretin belirlenmesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı etkili. Çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu bakanlık topluyor ve bu komisyonda hükümet kanadını temsil ediyor. Ücreti ise bakan kendisi açıklıyor.

