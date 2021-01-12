Reklam

Son Dakika

Aile’de şok

Asgari ücreti belirleyen Bakanlık, kendi personeline asgari ücretin altında maaş veriyor

GÜNDEM 12.01.2021, 04:33
Aile’de şok
Asgari ücreti belirleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi personeline asgari ücretin altında maaşlar veriyor. Net asgari ücret 2 bin 825 lira olmasına rağmen bakanlıkta ek ders karşılığı çalışan personele verilen maaş ise 2 bin 620 lira. Özlük hakları dâhil birçok konuda büyük sorunlar yaşayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki 5 bin ek ders karşılığı çalışan personel, büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Yaşanan eşitsizlik sadece net asgari ücret tutarı ile de sınırlı kalmadı. Belirlenen net asgari ücret bekâr bir çalışan için belirlenirken, evli ve çocuklu çalışanlarda rakamlar artıyor. Ancak bakanlık bünyesinde ek ders karşılığı çalışan evli ve çocuklu personellerin maaşları belirlenen asgari ücretin altında kalıyor. Evli ve 1 çocuklu için belirlenen asgari ücret 2 bin 919 lira, iki çocuklu için belirlenen tutar 2 bin 960 lira, üç çocuklu için ise 3 bin 13 lira olmasına rağmen evli ve çocuklu ek ders karşılığı çalışan bakanlık personelinin aldığı en yüksek tutar 2 bin 807 lira.

Ek ders karşılığı çalışan personelin maruz kaldığı bu eşitsizliğin en büyük nedeni ise çalışma günü hesaplaması. Ayda resmi olarak 22 gün çalışan personel, asgari ücret tutarında maaş alabiliyor. Ancak hafta sonu, resmi ve dini tatillerde çalışmıyor sayılan bu personel, bu nedenle 12 ayın sadece 2 ayında tam çalışmış kabul ediliyor. Geriye kalan 10 ay ise asgari ücretin altında maaşlara mahkûm ediliyor. Bir ay içinde 22 gün ve üzerinde çalışan personel ise ancak asgari ücretin üstünde maaş alabiliyor. Bu ise sadece yılda birkaç ay için geçerli.
Asgari ücretin belirlenmesinde hükümet kanadını temsil eden ve ücreti açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021 yılı için açıkladığı net 2 bin 825 lira 90 kuruş tutarındaki asgari ücreti kendi personeline vermediği ortaya çıktı. Bakanlık bünyesinde çalışan ve farklı branşlarda Bakanlığın il müdürlüklerinde bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ek ders karşılığı çalışan geçici 5 bin personel, belirlenen asgari tutarın altında maaş alıyor.

01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanacak olan asgari ücret artışı çalışanların maaşlarına ise 01 Şubat 2021 tarihinde yansıyacak. Asgari ücreti belirlenmesinde etkili olan Bakanlık’ta çalışan binlerce personel Ocak ayında aldıkları maaşları hiçbir artışa uğramadan ve asgari ücretin altında bir tutar ile Şubat ayında da almaya devam edecek.

Yaşanan eşitsizlik sadece net asgari ücret tutarı ile de sınırlı kalmadı. Belirlenen net asgari ücret bekar bir çalışan için belirlenirken, evli ve çocuklu çalışanlarda rakamlar artıyor. Ancak Bakanlık bünyesinde ek ders karşılığı çalışan evli ve çocuklu personellerin maaşları belirlenen asgari ücretin altında kalıyor. Evli ve 1 çocuklu için belirlenen asgari ücret 2 bin 919 lira, iki çocuklu için belirlenen tutar 2 bin 960 lira, üç çocuklu için ise 3 bin 13 lira olmasına rağmen evli ve çocuklu ek ders karşılığı çalışan Bakanlık personelinin aldığı en yüksek tutar 2 bin 807 lira.

Bakanlık bünyesinde çalışanlar Ocak maaşları gelecek ay başında Şubat maaşlarını da bir sonraki ay başında alacak. Ancak ek ders karşılığında geçici olarak çalışan personel ise asgari ücretin altında şu maaş tutarlarını alacak:
“Bekar çalışan: 2 bin 620 lira 96 kuruş
Evli ve bir çocuklu çalışan: 2 bin 711 lira 87 kuruş
Evli ve iki çocuklu çalışan: 2 bin 755 lira 12 kuruş
Evli ve 3 çocuklu çalışan: 2 bin 807 lira 78 kuruş.”

Ek ders karşılığı çalışan personelin maruz kaldığı bu eşitsizliğin en büyük neden ise çalışma günü hesaplaması. Ayda resmi olarak 22 gün çalışan personel asgari ücret tutarında maaş alabiliyor. Ancak hafta sonu, resmi ve dini tatillerde çalışmıyor sayılan bu personel bu nedenle 12 ayın sadece 2 ayında tam çalışmış kabul ediliyor. Geriye kalan 10 ay ise asgari ücretin altında maaşlara mahkum ediliyor. Bir ay içinde 22 gün ve üzerinde çalışan personel ise ancak asgari ücretin üstünde maaş alabiliyor. Bu ise sadece yılda birkaç ay için geçerli. Mağduriyet yaşayan bu personeller Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda ek ders ücreti karşılığında sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire vb. meslek gruplarında çalışıyorlar. Kadrolu meslek elemanları ile aynı işi yani ‘Asıl İşleri’ yapan bu personeller buna rağmen bir türlü kadrolarına kavuşamıyor.

Her yıl büyük bir umutla beklenen asgari ücret artışı uzun yıllardır dertlere derman bir artış göremiyor. Son olarak ekonomik sorunlar ve döviz kurundaki artışlarla birlikte bu yıl önemli ölçüde zam alsa da söz konusu zam gerçek enflasyonun etkisiyle şimdiden buhar oldu. Asgari ücretin belirlenmesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı etkili. Çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu bakanlık topluyor ve bu komisyonda hükümet kanadını temsil ediyor. Ücreti ise bakan kendisi açıklıyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12