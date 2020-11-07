Aile kavgası kanlı bitti! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydan gelen aile için kavgada baba A.Ö. eşi ve 2 çocuğunu öldürdü.

Olay saat 23.30 sıralarında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokağında bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten aile bireyleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucunda baba A.Ö., eşi Nefik Ö.,’yü kızı Seher Ö.’yü ve oğlu Selahattin Ö.’yü yanında bulundurduğu silahla ateş ederek evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşular polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evdeki cansız bedenlerle karşılaşırken, zanlı baba A.Ö’yü ise kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

