Aile hekimlerinden Bakan Koca'ya tepki! Yönlendirme yapıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgınında vakalar ciddi oranda artış gösterirken, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen koronavirüsle mücadele yönetimi eleştirilmeye devam ediliyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından yapılan açıklamada, pandemide vaka sayılarının arttığı ve sağlık çalışanlarının alınamayan önlemlerden ve bu işin yürütülememesinden yorgun ve stresli olduğu vurgulandı.

Bu tabloda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bakanlık tarafından çıkarılan mevzuatı bilmeden, sahada yaşanılan sorunlardan bihaber yaptığı açıklamaların sorunları daha da artırdığı kaydedildi.

“Bakan Fahrettin Koca Covid-19 vaka temaslılarına Twitter üzerinden yaptığı bazı çağrılarda, kendilerine ulaşılamadığı takdirde aile hekimlerinin aranmasını belirtti. İlçe Sağlık Müdürlüklerince oluşturulan filyasyon ekipleri, görev tanımları gereği vakaları, temaslıları raporlamak ve bildirmekle yetkilidir. Filyasyon ekiplerinin yaptığı işlerin aile hekimlerine atfedilmesi anlamsızdır” denilen açıklamada, mevzuat hatırlatıldı.

Bu gibi yönlendirmelerin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verip temaslıların Aile Sağlığı Merkezlerine gelmelerine ve bulaş zincirini arttırmaya neden olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Sağlık Bakanı'nın aile hekimlerine olan tutumu ve ilgisizliği, pandeminin başından beri Twitter üzerinden yaptığı mevzuat dışı yönlendirmelerle kalmamıştır” denildi.

Açıklamada, aile hekimlerinin salgın dönemindeki sorunları şöyle sıralandı:

1. Vaat edilen ek ödemeler 8 aydır yapılmamış ancak sürekli televizyon kanallarıyla, medyayla halkta bu ödemeleri aldığımıza dair algı oluşturulmuştur.

2. Üstelik Covid-19 hastalığına yakalanıp rapor alan arkadaşlarımızın da maaşlarında kesinti yapılmıştır.

3. Covid-19 meslek hastalığı sayılmamış,

4. Vefat eden sağlık çalışanlarına şehit unvanı verilmemiştir.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Bunlara rağmen, aile hekimleri günde 70-80 hastaya poliklinik hizmeti vermeye, bebek, çocuk, gebe izlemlerini yapmaya devam ediyor. Esnek çalışma sistemi uygulanmıyor. Bu iş yüküyle birlikte günde 50-60 hasta ile telefon görüşmesi yapmak, sorularına cevap üretmek mümkün değildir. Aile hekimliği sisteminde her gün yeni bir iş yükü yaratmaya yönelik atılan bu adımlar aile sağlığı merkezlerinin işleyişinin bilinmediğinin göstergesidir. Sayın Bakan'a onlarca kez seslendiğimiz gibi sesleniyoruz. Size yön veren bürokratlarınızın yanlış yönlendirmelerini bir kenara bırakın ilgili sivil toplum teşkilatlarını dinleyin. Onların fikirleri ile bu pandemiyi daha sağlıklı yönetebilirsiniz."

Kaynak: ANKA

