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Aile faciası kanlı bitti! Eşini ve oğlunu öldürdü kendisi intihar etti
Kocaeli’de cinnet getiren bir şahıs, av tüfeği ile önce boşanmak üzere olduğu eşi ve oğlunu, sonra kendisini öldürdü.
GÜNDEM 13.11.2020, 04:23
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini ve oğlunu pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan evde Veysel Ö. (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Serap Ö. (44) ve oğlu Suat Ö'ye (26) pompalı tüfekle ateş açtı.
Veysel Ö, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eşlerin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan evde Veysel Ö. (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Serap Ö. (44) ve oğlu Suat Ö'ye (26) pompalı tüfekle ateş açtı.
Veysel Ö, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eşlerin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
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