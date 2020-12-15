AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararını açıklayacağı tarih belli oldu

AİHM’in Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararını açıklayacağı tarih belli oldu.

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Merakla ve heyecanla beklediğimiz Demirtaş/ Türkiye kararı AİHM Büyük Dairesince 22 Aralık’ta açıklanacak” dedi.

