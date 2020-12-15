AİHM'den KHK ihraçlarıyla ilgili ilk karar! Türkiye tazminat ödeyecek

2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca idari kararla işinden atılan Hamit Pişkin’in Avrupa insan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı bireysel başvuru sonuçlandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Olağanüstü Hal döneminde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) dayanan idari kararla Ankara Kalkınma Ajansı’ndaki işinden atılan Hamit Pişkin’in başvurusu hakkında kararını verdi. Kararda Pişkin’in adil yargılanma hakkı ile özel hayatın ve ailenin korunması haklarının ihlal edildiğine hükmedildi. Karara göre Türkiye, Pişkin’e 4 bin avro tazminat da ödeyecek.

Hukukçu Kerem Altıparmak kararla ilgili “AİHM’in Pişkin kararı tahmin ettiğimiz gibi ne şiş yansın ne kebap kıvamında bir karar. İhraç kararnamesini ceza hükmü olarak görmüyor. Yasal öngörülebilirlik açısından iltisak, irtibat kavramlarında sorun görmemiş. İhlal kararının devam eden sürece hiçbir ciddi etkisi olmayacak” yorumu yaptı.

Pişkin, ihraç kararına karşı 14 Ağustos 2016’da iş mahkemesine başvurmuş, bu mahkemeden ve temyizden ret kararı çıkınca da dosyayı Anayasa Mahkemesine (AYM) taşımıştı. AYM, 10 Mayıs 2018 tarihinde “kabul edilemezlik” kararı vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Pişkin hakkında 5 Eylül 2018’de delil yetersizliğinden takipsizlik vermişti.

