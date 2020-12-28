AİHM verdiği Selahattin Demirtaş kararı Türkçe diline çevrildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( AİHM), 2017'de gündemine taşınan Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili nihai kararını 22 Aralık 2020 tarihinde açıkladı. Mahkeme gerekçeli kararında, Kasım 2018'de olduğu gibi, Demirtaş'ın tutukluluğu için öne sürülen gerekçelerin yetersiz olduğuna hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi,'nin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar Türkçe’ye çevrildi. Demirtaş’ın tahliye talebi, kararın Türkçe çevirisinin olmaması gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

AİHM Büyük Dairesi'nin verdiği kararın ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları yeniden tahliye talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, kararın Türkçe çevirisinin gelmemesini de gerekçe göstererek talebi reddetmişti.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararını buradan okuyabilirsiniz. Kararın Benan Molu, Rumeysa Budak, Polat Yamaner, Ramazan Demir ve Emre Karaman tarafından yapılan Türkçe çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

