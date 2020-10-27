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AİHM, Kemal Kılıçdaroğlu'nu haklı buldu: Türkiye, 13 bin Euro ödeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın açtığı davalar yüzünden para cezasına mahkum olmasını Türkiye'nin ifade özgürlüğü hakkının 10. maddesinin ihlal ettiğine hükmetti.
GÜNDEM 27.10.2020, 14:09
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı iki ayrı davada Kılıçdaroğlu'ndan tazminat almaya hak kazanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tazminata mahkum edilmesiyle ile ilgili yaptığı şikayeti haklı buldu.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AİHM'ye yaptığı başvuruda, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın açtığı davalar yüzünden para cezasına mahkum olmasını Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. maddesinin ihlal ettiğine hükmetti.
AİHM kararı gereği Türkiye, Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 13 bin Euro (27 Ekim saat 14.00 itibarıyla 125.179,28 Türk Lirası) tazminat ödeyecek.
Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde CHP Grup Toplantısı'nda Tortum Hidroelektrik Santrali'ni protesto edenlerle ilgili mahkeme kararı, Deniz Feneri davası ve Uludere ile ilgili yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmişti. Erdoğan’ın açtığı tazminat davaları, “kişilik haklarına yönelik saldırı yapıldığı” gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’nun maddi tazminat cezası ödemeye mahkum edilmesiyle sonuçlanmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AİHM'ye yaptığı başvuruda, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın açtığı davalar yüzünden para cezasına mahkum olmasını Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. maddesinin ihlal ettiğine hükmetti.
AİHM kararı gereği Türkiye, Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 13 bin Euro (27 Ekim saat 14.00 itibarıyla 125.179,28 Türk Lirası) tazminat ödeyecek.
Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde CHP Grup Toplantısı'nda Tortum Hidroelektrik Santrali'ni protesto edenlerle ilgili mahkeme kararı, Deniz Feneri davası ve Uludere ile ilgili yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmişti. Erdoğan’ın açtığı tazminat davaları, “kişilik haklarına yönelik saldırı yapıldığı” gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’nun maddi tazminat cezası ödemeye mahkum edilmesiyle sonuçlanmıştı.
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