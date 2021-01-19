AİHM Atilla Taş’ın lehinde karar aldı! Türkiye tazminata mahkum edildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Atilla Taş'a hak ihlali yapıldığına karar vererek Türkiye'yi tazminata mahkum etti.
GÜNDEM 19.01.2021, 13:47
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Atilla Taş'ın başvurusunda hak ihlali kararı vererek Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etti.
İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi tarafından yapılan başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Atilla Taş'ın başvurusunu kabul etti ve Sözleşme'nin 5 (1) (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 10. (ifade özgürlüğü) maddelerinden ihlal kararı verdi. Türkiye, Taş’a 12 bin 275 Euro manevi tazminat, 3 bin 175 Euro da mahkeme masrafı ödeyecek.
İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi tarafından yapılan başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Atilla Taş'ın başvurusunu kabul etti ve Sözleşme'nin 5 (1) (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 10. (ifade özgürlüğü) maddelerinden ihlal kararı verdi. Türkiye, Taş’a 12 bin 275 Euro manevi tazminat, 3 bin 175 Euro da mahkeme masrafı ödeyecek.
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