Ahtapotlar kollarını nasıl bağımsız hareket ettiriyor?

Ahtapotların omurgasız bir kafadan bacaklı türünden beklenmeyecek bir zekâya sahip oldukları öteden beri söylenir.

Bedeninden kopan ahtapot kolu bağımsızca hareket edebilir.

Ahtapotların ise sahip oldukları 500 milyon sinir hücresinin yaklaşık üçte ikisi kollarında bulunur.

Kollardaki nöronlar,

Gangliyon adı verilen kitleler hâlinde kollarda kümelenen nöronlar birbirleriyle iletişim hâlindedir. Bir başka deyişle ahtapotta merkezi bir beyne ek olarak sekiz ayrı beyin olduğu düşünülebilir.

Ahtapotların kollarında bulunan vantuzların her biri on binlerce kimyasal ve mekanik algılayıcıya sahiptir. Beyne haber vermeksizin, bu bilgiyi komşu vantuzlarla paylaşır ve kollarda bir tepki oluşturabilir

