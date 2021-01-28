Ahmet Yıldız, dualarla anıldı

İstanbul Samandıra’da Yıldız’ın kabri başında düzenlenen anma törenine, Memur-Sen üyeleri, Diyanet-Sen yönetim kurulu üyeleri ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Ahmet Yıldız’ın din görevlilerine güç katan biri olduğunu vurgulayarak, “Çekinmedi, kaçınmadı. Her anında didinerek, her baskıya direnerek, din görevlileri sendikasını kuracağız, din görevlileri için sendikacılık yapacağız hedefini söylemleştirdi ve gerçekleştirdi. Kendisiyle birlikte sendikacılık yapma onurunu bizlere miras bırakan Ahmet Yıldız’ın emanetini olanca gücümüzle, olanca azmimizle ileriye taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

