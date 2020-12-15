Ahmet Takan'dan çok konuşulacak iddia: Mart ayında baskın seçim!

Ahmet Takan'dan erken seçim iddiası! Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın mart ayında erken seçime gidebileceğini yazdı.

"Önümüzdeki süreçte bazı CHP’li belediyeler ile ilgili şok dosyaların ve süreçlerin başlayacağı iddiaları siyasi kulislerde dilden dile dolaşıyor" değerlendirmesinde bulunan Ahmet Takan mart ayındaki erken seçim iddiasını Gelecek ve DEVA Partilerine dayandırarak, "AKP’den kopan DEVA ve Gelecek Partileri seçime girme yeterliliğini ancak haziran ayı itibarı ile elde edebiliyorlar…" yazdı.

İşte Ahmet Takan'ın "Mart ayında baskın seçim olur mu?" başlıklı yazısının ilgili kısmı;

Sadede gelelim!..

Muhalefet, bir süredir lütfen de olsa erken seçim çağrısı yapıyor. 2021 Haziran için olası bir erken seçim tarihi dillendiriliyor…

Yazının başlığına bakıp, “Nereden çıktı mart ayı“ mı dediniz?..

Yukarıda özetlemeye çalıştığım gelişmeler sadece Türkiye için hayati öneme sahip değil. Sarayın iktidarını sürdürebilme gayretleri içinde can alıcı…

AKP’den kopan DEVA ve Gelecek Partileri seçime girme yeterliliğini ancak haziran ayı itibarı ile elde edebiliyorlar…

Sadece ekonomik ve yargı reformları değil farklı paketler üzerinde de sarayda çalışmalar yapıldığını duyuyorum. Önümüzdeki süreçte bazı CHP’li belediyeler ile ilgili şok dosyaların ve süreçlerin başlayacağı iddiaları siyasi kulislerde dilden dile dolaşıyor… Hele bir Meclis’te bütçe görüşmeleri tamamlansın…

Durumu bir şeklide düzeltemezse yaptırım kararlarının tepesine inmesi bekler mi Tayyip Erdoğan?..

Muhalefetin derlenip toparlanmasına müsaade eder mi Erdoğan?..

Muhalefetin bir türlü kendini toparlayamadığı şu genel fotoğrafına da bir bakın!..

Mart ayında yapılacak bir baskın seçimle, kazanıp tekrar AB ve ABD’nin karşısına “Tek muhatabınız benim” demek için hesap kitap yapmaz mı Erdoğan?..

Ee, mart ayına baskın seçim yetişir mi?..

Arşive bakın… YSK “Bana 45 gün verin yeter” demedi mi daha önce?..

Kemerleriniz bağlayın. Uçuşa geçebiliriz!..

