Ahmet Takan: Süleyman Soylu’nun istifa haberini alırsanız şaşırmayın

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AK Partili Bülent Arınç'ın, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını ele aldığı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi olmadan Bülent Arınç'ın, Selahattin Demirtaş çıkışını yapamayacağını yazan Ahmet Takan, "Bülent Arınç, son günlerdeki çıkışlarının hepsini Tayyip Erdoğan’ın bilgisi ve onayıyla yapıyor." yazdı.

Öte yandan MHP cephesinin yaşanan süreçten memnun olmadığını yazan Takan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin çarpıcı sözler sarf ederek, "Yakın bir zaman içinde herhangi bir sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da istifa haberini alırsam ben şaşırmam. Siz de şaşırmayın!.." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Takan'ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

-Bülent Arınç, son günlerdeki çıkışlarının hepsini Tayyip Erdoğan’ın bilgisi ve onayıyla yapıyor.

– O bombaları, “Bülent Arınç yine vitesten atmış” diye yorumlamayın. Yanılırsınız.

Sadece Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın salıverilmesi değil söz konusu olan. Yakın zamanda hem de Anayasa Mahkemesi üzerinden daha geniş bir af kararı duyarsanız da şaşırmayın.,

★★★

İktidarın küçük ortağı MHP koridorlarında bugünlerde aşırı bir tedirginlik ve telaş hakim. Her odada “ acaba ne oluyor” sorusuna yanıt aranıyor. “Tayyip Erdoğan vaz geçer”, “vaz geçmez” diye papatya falına bakılıyor. “Vazgeçecek olsa Devlet Bahçeli ile pikniğe mi gidilirdi?”.. O kadarını bilemem ama değerli okurların elinde bir parametre olsun diye ifade edeyim;

Yakın bir zaman içinde herhangi bir sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da istifa haberini alırsam ben şaşırmam. Siz de şaşırmayın!..

Ha o zaman, “Bu iş herhalde oluyor” diyecek kıvama geliriz. Ufukta görünen güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için biraz daha fazla umutlanabiliriz.

