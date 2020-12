Ahmet Onur kimdir?

Hayatının büyük bir bölümünü başka ülkelerde yaşayarak geçiren Ahmet Onur, Ocak 2015’te kurulan Kolektif House’un kurucu ortaklarından. Onur, tasarruflu aydınlatma üzerine olan ilk şirketini, ABD’deki Babson Üniversitesi’nde girişimcilik ve ekonomi üzerine aldığı eğitim sırasında kurdu. Üniversite eğitimi sonrası, bir süre Kuzey Afrika’da çalışmaya devam etti.



Türkiye’deki ilk girişimini kurmadan önce, dünyanın dört bir yanındaki paylaşımlı ve hazır ofis alanlarını gezerek ilham aldı. 2015 yılının Ocak ayında iki yakın arkadaşıyla birlikte Kolektif House’u kurdu. Ağustos itibariyle 3. lokasyonu Maslak 42`de açan Ahmet Onur, şu an Levent ve Şişhane olmak üzere iki farklı lokasyonda 1400’e yakın üyesi olan paylaşımlı ofis alanı Kolektif House’un CEO’su.Ahmet Okur'un İngilizce biyografisiAhmet Onur is one of the founding partners of Kolektif House, co-working space established in January 2015. He spent most of his life living abroad and founded his first company on energy efficient lighting while he was studying entrepreneurship and economics at Babson College in the US. After completing his bachelor’s degree, he carried on his work in North Africa. Before he set up his first enterprise in Turkey, he visited various shared and private office spaces around the world as an inspiration for Kolektif House. Ahmet Onur, is currently the CEO of Kolektif House with close to 1400 members in two different locations, Levent and Şişhane and will open the 3rd location in Maslak 42 as of August.