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Ahmet Nur Çebi'den 'derbi' yanıtı! Yanlış anlaşıldım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT SPOR'a konuk olarak merak edilenleri yanıtladı.

GÜNDEM 03.12.2020, 23:08
Ahmet Nur Çebi'den 'derbi' yanıtı! Yanlış anlaşıldım
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT SPOR'da merak edilenleri yanıtladı. Çebi, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği ve transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Çebi, "Derbide Beşiktaş'ın canı yandı. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım. Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Keşke Fenerbahçe Kulübü, ben açıklama yapmadan açıklama yapsaydı. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük." ifadelerini kullandı.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
''Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.''
"Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre %90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum.''
"Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş takımının başında kalabilir. Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var."
''Futbolcularımız Beşiktaş'ı çok seviyor. Hiçbiri gitmek istemiyor. Ljajic bana "Mucizeler yaratacağım, söz veriyorum düzeleceğim" dedi. Keşke Vida ve Ljajic ücretlerinde indirim yapsa.''
''Başkalarına göre olabilir ama bana göre Aboubakar'ın sakatlığı yok. Rosier'i beğeniyorum, satmak isterlerse alırız. İmkan olursa, Cenk Tosun'a kapımız açık.''
''Atakan Üner'den çok umutluyum, Altınordu'dan zor aldım. Ahmet ve Alpay'ı Aytemiz Alanyaspor yerine 3. Lig'de bir takıma mı verseydim?''
''Abdullah Avcı ile uzlaşma yolu bulacağız. 3 yıllık 12 milyon TL anlaşma. İş bulana kadar parası Beşiktaş tarafından ödenir. Eksik varsa Beşiktaş karşılar diye kontratında yazıyor zaten. Çözeriz ama. Kontratını yeni yaptı"
 ''Atiba, Türk gençlerine örnek olabilecek çok iyi bir sporcu. Atiba'nın heykelini diksinler, ben de başında dikilirim.''
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