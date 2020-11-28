Ahmet Hamdi Çamlı ile Fuat Uğur sosyal medyada birbirine girdi!

İktidara yakın Türkiye gazetesinin yazarı Fuat Uğur sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'yı eleştirerek, "İstanbul'da tarihi 1. Mahmud çeşmesini restore ettirip babasının ismini veren, eleştirilince de ‘Ne var bunda yani’ diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'yı uyaracak bir yetkili parti organı var mıdır acaba? Bu nasıl görgüsüzlük ve hadsizliktir?” yazdı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise Fuat Uğur’un eleştirilerine cevap vererek, "Sen nasıl görgüsüz, hadsiz bir gazetecisin, gerçeğe kuLaklarını tıkayıp tantanalarla istikamet alıyorsun. Yazdıklarımda iftira ediyormuyum diye endişe duymayandan mutber gazeteci olmaz. Bu tip gazeteci bozuntularını uyaracak bir kurum yok mu” dedi.

Bunun üzerine Uğur da cevap olarak, “2. Dünya Savaşı sırasında binlerce tarihi bina yerle bir olmuştu. Ama hepsi savaştan sonra aslı gibi yeniden yapıldı. Kimse de o eserlere babasının adını vermedi. ‘Burda çeşmeye ait iki üç taş vardı ben yeniden yaptırdım, babamın adını verdim’ diyemezsin. Ha bir de edebini takın.” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı sonraki paylaşımında Fuat Uğur’u aradığını yazarak, “Sizi, techiz edildiğiniz yanlış bilgiyi tadil etmek için telefonla aradım,cevap veremediniz. Anladım ki maksadınız İmamoğlunun attığı çamuru sıvamak. ihya,restarasyon, restitüsyon, dönem eki manalarına, gerçek bilgiye dikkat edeceğinize,çamur medya kazanında kaynamayı seçtiniz” açıklamasında bulundu.

