Ahmet Hakan'dan, Trump'a veda yazısı!

Ahmet Hakan'dan, Trump sözleri! ABD Başkanı Trump koltuğunu Biden'a devretti. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise Trump'a veda yazısı kaleme aldı.

Ahmet Hakan, "Abuk sabuk konuşuyordu ama... Küresel bir eğlenceydi bizim için. Küstah ve patavatsızdı ama... Elitleri çıldırtması şahane oluyordu." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;

TRUMP’A VEDA

Abuk sabuk konuşuyordu ama... Küresel bir eğlenceydi bizim için.

*

Küstah ve patavatsızdı ama... Elitleri çıldırtması şahane oluyordu.

*

Cahil ve özgüvenliydi ama... Kurulu düzeni delik deşik etmesi hiç fena değildi.

*

Öngörülemezdi ama... Bizimle iyi bir ilişki kurması işimize geliyordu.

*

Biraz faşistliği vardı ama... ABD’ye çektirmesi yüreğimizi soğutuyordu.

