Ahmet Hakan'dan Trump'a:

ABD'de gerçekleşen seçimleri Joe Biden kazanmış, eski Başkan Donald Trump ise seçimlerde hile olduğunu iddia ederek duruma tepki göstermişti.

Konuyu bugünkü köşesinde ele alan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Donald Trump'a seslenerek, "Atı alan Arizona’yı geçti Trump..." değerlendirmesinde bulundu.

AHMET HAKAN'IN BUGÜNKÜ YAZISI ŞU ŞEKİLDE



ATI ALAN ARİZONA’YI GEÇTİ

TRUMP aklına estikçe tweet atıyor.

Son tweet’ine baktım.



Şöyle yazıyordu:

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“BEN BU SEÇİMİ KAZANDIM.”

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Atı alan Arizona’yı geçti Trump...

Sen en iyisi sür eşeğini Teksas’a...

