Ahmet Hakan'dan Trump'a: "Atı alan Arizona’yı geçti"
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında ABD seçimlerinde hile olduğunu iddia eden Donald Trump'a yüklendi.
GÜNDEM 17.11.2020, 08:06
ABD'de gerçekleşen seçimleri Joe Biden kazanmış, eski Başkan Donald Trump ise seçimlerde hile olduğunu iddia ederek duruma tepki göstermişti.
Konuyu bugünkü köşesinde ele alan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Donald Trump'a seslenerek, "Atı alan Arizona’yı geçti Trump..." değerlendirmesinde bulundu.
AHMET HAKAN'IN BUGÜNKÜ YAZISI ŞU ŞEKİLDE
ATI ALAN ARİZONA’YI GEÇTİ
TRUMP aklına estikçe tweet atıyor.
Son tweet’ine baktım.
Şöyle yazıyordu:
*
“BEN BU SEÇİMİ KAZANDIM.”
*
Atı alan Arizona’yı geçti Trump...
Sen en iyisi sür eşeğini Teksas’a...
Konuyu bugünkü köşesinde ele alan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Donald Trump'a seslenerek, "Atı alan Arizona’yı geçti Trump..." değerlendirmesinde bulundu.
AHMET HAKAN'IN BUGÜNKÜ YAZISI ŞU ŞEKİLDE
ATI ALAN ARİZONA’YI GEÇTİ
TRUMP aklına estikçe tweet atıyor.
Son tweet’ine baktım.
Şöyle yazıyordu:
*
“BEN BU SEÇİMİ KAZANDIM.”
*
Atı alan Arizona’yı geçti Trump...
Sen en iyisi sür eşeğini Teksas’a...
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