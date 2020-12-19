Ahmet Hakan'dan Sarıgül'e eleştiri:

Ahmet Hakan'dan Sarıgül'e amblem eleştirisi! Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değşim Partisi'nin amblemini eleştirdi.

Ahmet Hakan, "Parti değil adeta romantik komediyi çağrıştırıyor. Evlilik programına mı geldik, partiye mi? Belli değil." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Hakan'ın bugünkü köşe yazısı;

SARIGÜL’ÜN PARTİSİNİN AMBLEMİNE BAKARKEN MIRILDANDIKLARIM

- 14 Şubat Sevgililer Günü Partisi gibi... Oh mis.

- Aşk bu değil, yapma Sarıgül.

- Parti değil adeta romantik komediyi çağrıştırıyor.

- Evlilik programına mı geldik, partiye mi? Belli değil.

- Bu partinin el işareti şimdiden belli: Elle yapılan kalpçik!

