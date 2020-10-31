Ahmet Hakan'dan Mustafa Sarıgül'e:

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan Mustafa Sarıgül yazısı!

Yeni parti hazırlıkları yapan Mustafa Sarıgül'ü bugünkü köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Mustafa Sarıgül bir fantezi peşinde" yazdı.

İŞTE HAKAN'IN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI;

MUSTAFA SARIGÜLBİR FANTEZİ PEŞİNDE

Büyükşehir başkanlığı?

Olmadı.

Parti kurma işi?

Tutmadı.

Şişli’ye dönüş projesi?

Feci bir akıbetle sonuçlandı.

*

Önünde iki seçenek vardı:

- BİR: Ya güzel günlerin tatlı hayaliyle yetinecekti.

- İKİ: Ya da sonuçsuz olacağını bile bile bir maceraya atılacaktı. İkincisini seçti.

*

Kısacası...

Dikkat odağı olmak, adından söz ettirmek, ilgi çekmek, hep unutulmamak için...

Bir fantezi peşinde.

