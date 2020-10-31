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Ahmet Hakan'dan Mustafa Sarıgül'e: "Bir fantezi peşinde!"

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde yeni parti kurmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül'ü konu aldı.

GÜNDEM 31.10.2020, 09:21
Ahmet Hakan'dan Mustafa Sarıgül'e:
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan Mustafa Sarıgül yazısı!
Yeni parti hazırlıkları yapan Mustafa Sarıgül'ü bugünkü köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Mustafa Sarıgül bir fantezi peşinde" yazdı.
İŞTE HAKAN'IN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI;
MUSTAFA SARIGÜLBİR FANTEZİ PEŞİNDE
Büyükşehir başkanlığı?
Olmadı.
Parti kurma işi?
Tutmadı.
Şişli’ye dönüş projesi?
Feci bir akıbetle sonuçlandı.
*
Önünde iki seçenek vardı:
- BİR: Ya güzel günlerin tatlı hayaliyle yetinecekti.
- İKİ: Ya da sonuçsuz olacağını bile bile bir maceraya atılacaktı. İkincisini seçti.
*
Kısacası...
Dikkat odağı olmak, adından söz ettirmek, ilgi çekmek, hep unutulmamak için...
Bir fantezi peşinde.
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