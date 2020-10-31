Ahmet Hakan'dan Mustafa Sarıgül'e: "Bir fantezi peşinde!"
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde yeni parti kurmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül'ü konu aldı.
GÜNDEM 31.10.2020, 09:21
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan Mustafa Sarıgül yazısı!
Yeni parti hazırlıkları yapan Mustafa Sarıgül'ü bugünkü köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Mustafa Sarıgül bir fantezi peşinde" yazdı.
İŞTE HAKAN'IN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI;
MUSTAFA SARIGÜLBİR FANTEZİ PEŞİNDE
Büyükşehir başkanlığı?
Olmadı.
Parti kurma işi?
Tutmadı.
Şişli’ye dönüş projesi?
Feci bir akıbetle sonuçlandı.
*
Önünde iki seçenek vardı:
- BİR: Ya güzel günlerin tatlı hayaliyle yetinecekti.
- İKİ: Ya da sonuçsuz olacağını bile bile bir maceraya atılacaktı. İkincisini seçti.
*
Kısacası...
Dikkat odağı olmak, adından söz ettirmek, ilgi çekmek, hep unutulmamak için...
Bir fantezi peşinde.
Yeni parti hazırlıkları yapan Mustafa Sarıgül'ü bugünkü köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Mustafa Sarıgül bir fantezi peşinde" yazdı.
İŞTE HAKAN'IN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI;
MUSTAFA SARIGÜLBİR FANTEZİ PEŞİNDE
Büyükşehir başkanlığı?
Olmadı.
Parti kurma işi?
Tutmadı.
Şişli’ye dönüş projesi?
Feci bir akıbetle sonuçlandı.
*
Önünde iki seçenek vardı:
- BİR: Ya güzel günlerin tatlı hayaliyle yetinecekti.
- İKİ: Ya da sonuçsuz olacağını bile bile bir maceraya atılacaktı. İkincisini seçti.
*
Kısacası...
Dikkat odağı olmak, adından söz ettirmek, ilgi çekmek, hep unutulmamak için...
Bir fantezi peşinde.
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