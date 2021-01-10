Ahmet Hakan'dan Melih Bulu'ya sıralı öneriler!

Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya gerçekleşen protestolara karşı önerilerde bulunan bir yazı kaleme aldı.

Rektör Bulu'ya yapılan protestolara karşısında nasıl tavır takınması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunan Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Halay çeken çocuklarla halay çek.

Yuh yuh” uyarlamasını çok beğendiğini söyle.

Kapını çalıp şakalar komiklikler yapan öğrenciye gül.

Dışarıda dans eden öğrencilerle dans et.

Arkasını dönen hocalara, elini uzat."



