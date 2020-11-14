Ahmet Hakan'dan korona yazısı:

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında koronavirüs salgınını ele aldı.

"Korona çemberi de sürekli daralıyor." diyerek sözlerine başlayan Hakan, vatandaşın korku ile umut arasında olduğunu belirterek, "Herkes gibi korku ile umut arasında bir yerdeyim." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE HAKAN'IN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI;



KORKU İLE UMUT ARASINDA BİR YERDE

ORTADOĞU’da kartların yeniden dağıtılması gibi korona çemberi de sürekli daralıyor.

Ama şunu söyleyeyim:

Bu sefer çember, gerçekten daralmış durumda!

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Etrafımda korona olmayan çok az kişi var.

İnsanın kendini koruması gün geçtikçe zorlaşıyor.

İşin şakası da yok hani.

Asistanım Necla’nın ablası Ayşegül’ü kaybettik koronadan... Genç yaşta vefat etti. Allah rahmet eylesin.

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Bu arada anksiyete baş gösterdi hepimizde.

Azıcık başımız ağrısa ya da azıcık öksürsek... Anında “Korona mı oldum” diye telaşlanıyoruz.

Bu panik de perişan ediyor hepimizi.

Korona olmuş kadar oluyoruz yani.

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İtiraz etmese yaşayamayacak halde olan ne çok insanımız var.

İşte bakın:

Sokakta sigara içilmesinin yasaklanmasına bile itiraz ediyorlar.

Yahu bunun neyine itiraz ediyorsun?

Sokakta sigara içenler, maskeyi çıkarıyorlardı.

Sırf bu yüzden bile yasak kararı gayet yerindedir.

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Son durumumuz şu:

Bir yandan feci korkuyoruz, bir yandan da feci umutlanıyoruz.

Umudu arttıran tek unsur: Aşıdaki gelişmeler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bile aşıyı dayanak yaparak “maskesizlik müjdesi” verdi.

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Bu aşı işi galiba bu sefer ciddi.

Ve galiba aşıyla birlikte koronoya karşı zaferimizi ilan edebileceğiz.

Ama ben yine de aşının yaygınlaşmasını bekliyorum.

Erken zafer ilan edip Trump gibi elim böğrümde kalmak istemiyorum.

*

Kısacası ben de herkes gibi korku ile umut arasında bir yerdeyim.

