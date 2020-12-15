Ahmet Hakan'dan konuklarına ince gönderme! Canlı yayında ilgin anlar
Gazeteci Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına katılan konuklar, ABD'nin Türkiye'ye ilişkin yaptırım konusundaki değerlendirmeleri eleştiri konusu oldu.
GÜNDEM 15.12.2020, 03:31
Gazeteci Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında ABD'nin Türkiye'ye ilişkin yaptırım kararları hakkında yapılan tartışmada ilginç anlar yaşandı.
Programa davetli olarak katılan Turgay Güler ve Hakan Bayrakçı'nın S-400 hava savunma sistemi üzerinden yaptığı değerlendirmeler eleştiri konusu oldu.
Turgay Güler'in S-400 hava savunma sistemlerinin Siyonist İsrail'i rahatsız ettiğine dair değerlendirmelerine karşı çıkan program moderatörü Ahmet Hakan, "Bu savunma sistemi, saldırı sistemi değil ki İsrail'i neden rahatsız etsin" diye ifade etti.
Öte yandan Ahmet Hakan programın diğer konuğu olan Hakan Bayrakçı'nın "Araplara benzemeyiz. Patriotsuz da İsrail'e Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" şeklindeki değerlendirmelerine de "Hakan bey bu bir saldırısı sistemi değil savunma sistemi" diyerek karşılık verdi.
Diğer taraftan sosyal medyada da programdaki yorumcuların değerlendirmeleri ciddi eleştiri konusu oldu.
Programa davetli olarak katılan Turgay Güler ve Hakan Bayrakçı'nın S-400 hava savunma sistemi üzerinden yaptığı değerlendirmeler eleştiri konusu oldu.
Turgay Güler'in S-400 hava savunma sistemlerinin Siyonist İsrail'i rahatsız ettiğine dair değerlendirmelerine karşı çıkan program moderatörü Ahmet Hakan, "Bu savunma sistemi, saldırı sistemi değil ki İsrail'i neden rahatsız etsin" diye ifade etti.
Öte yandan Ahmet Hakan programın diğer konuğu olan Hakan Bayrakçı'nın "Araplara benzemeyiz. Patriotsuz da İsrail'e Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" şeklindeki değerlendirmelerine de "Hakan bey bu bir saldırısı sistemi değil savunma sistemi" diyerek karşılık verdi.
Diğer taraftan sosyal medyada da programdaki yorumcuların değerlendirmeleri ciddi eleştiri konusu oldu.
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