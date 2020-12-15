Ahmet Hakan'dan konuklarına gönderme! Canlı yayında ilginç anlar

Gazeteci Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında ABD'nin Türkiye'ye ilişkin yaptırım kararları masaya yatırdı.

Programa davetli olarak katılan Turgay Güler ve Hakan Bayrakçı'nın S-400 ve Patriot hava savunma sistemi üzerinden yaptığı değerlendirmeler eleştiri konusu oldu.

Turgay Güler'in S-400 hava savunma sistemlerinin Siyonist İsrail'i rahatsız ettiğine dair değerlendirmelerine karşı çıkan program moderatörü Ahmet Hakan, "Bu savunma sistemi, saldırı sistemi değil ki İsrail'i neden rahatsız etsin" diye karşı geldi.

Öte yandan Ahmet Hakan, programın diğer konuğu olan Hakan Bayrakçı'nın "Araplara benzemeyiz. Patriotsuz da İsrail'e Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" şeklindeki değerlendirmelerine de "Hakan bey bu bir saldırı sistemi değil savunma sistemi" diyerek karşılık verdi.

Ayrıca sosyal medyada da yapılan açıklamalar gündem olurken programdaki yorumcuların değerlendirmeleri ise ciddi şekilde eleştirildi.

