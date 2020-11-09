Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na övgüler: "Çok doğru"
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ele aldı.
GÜNDEM 09.11.2020, 08:18
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sabah yazarı Hilal Kaplan’a geçmiş olsun telefonu açmak ve Karar yazarı Elif Çakır’ın programına çıkmakla “doğrusunu yaptığını” söyledi.
Hakan, bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu için şunları yazdı:
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...
- Gazeteci Hilal Kaplan’a korona olduğu için “Geçmiş olsun” telefonu açmış.
- Gazeteci Elif Çakır’ın Karar TV’deki programına katılmış.
CHP’ye destek çıkan muhalifler, bu iki nedenle Kemal Bey’e ateş püskürüyorlar.
Vay efendim... Nasıl ararmış...
Vay efendim... Nasıl çıkarmış...
Oysa Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru bir yaklaşım içinde.
Siyasal kin ve nefret yerine diyalog ve insani ilişkiyi diri tutuyor.
Gerçi Tuncay’ın gazıyla CNN Türk’e çok saçma, çok gerekçesiz, çok gereksiz, çok antidemokratik boykot uygulamasını tam gaz sürdürürken...
Elif Çakır’ın karşısına çıkmakta hiçbir sakınca görmemesinde yaman bir çelişki var ama olsun.
Hangimizde yok ki bu tür yaman çelişkilerden?
Hakan, bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu için şunları yazdı:
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...
- Gazeteci Hilal Kaplan’a korona olduğu için “Geçmiş olsun” telefonu açmış.
- Gazeteci Elif Çakır’ın Karar TV’deki programına katılmış.
CHP’ye destek çıkan muhalifler, bu iki nedenle Kemal Bey’e ateş püskürüyorlar.
Vay efendim... Nasıl ararmış...
Vay efendim... Nasıl çıkarmış...
Oysa Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru bir yaklaşım içinde.
Siyasal kin ve nefret yerine diyalog ve insani ilişkiyi diri tutuyor.
Gerçi Tuncay’ın gazıyla CNN Türk’e çok saçma, çok gerekçesiz, çok gereksiz, çok antidemokratik boykot uygulamasını tam gaz sürdürürken...
Elif Çakır’ın karşısına çıkmakta hiçbir sakınca görmemesinde yaman bir çelişki var ama olsun.
Hangimizde yok ki bu tür yaman çelişkilerden?
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