Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı! 'Lütfen yasağa son verin'
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
GÜNDEM 08.12.2020, 02:26
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Gazeteci Ahmet Hakan, moderatörlüğünü yaptığı 'Tarafsız Bölge' programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu, CHP'lilere karşı önyargılı tavır takınıldığı düşüncesiyle parti yetkililerinin CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunuduğu 'Tarafsız Bölge' programına çıkmayı yasaklamıştı.
'Tarafsız Bölge' programının bu akşamki yayınında Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak söz konu uygulanan ambargonun kaldırılması ricasında bulundu.
Kılıçdaroğlu, CHP'lilere karşı önyargılı tavır takınıldığı düşüncesiyle parti yetkililerinin CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunuduğu 'Tarafsız Bölge' programına çıkmayı yasaklamıştı.
'Tarafsız Bölge' programının bu akşamki yayınında Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak söz konu uygulanan ambargonun kaldırılması ricasında bulundu.
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