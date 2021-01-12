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Ahmet Hakan'dan, Kılıçdaroğlu yazısı: Sertlik stratejisi!

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan sert tartışmalara değindi.

GÜNDEM 12.01.2021, 08:36
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Ahmet Hakan'dan, Kılıçdaroğlu yazısı: Sertlik stratejisi!
Ahmet Hakan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu sözleri! Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında  Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan sert tartışmaları ele aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde' çıkışının eleştirildiğini söyleyen Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sert açıklamalar yaptığını dile getirerek, "İktidar yumuşak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı? AK Parti sözcüleri yumuşak mı? Hayır! Asla!" değerlendirmesinde bulundu.
İşte Ahmet Hakan'ın, "Sözde" başlıklı bugünkü yazısı;
Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde çok sert.İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, sertliğe karşı sertlik stratejisi uyguluyor.
*
Ama durun bir dakika!
*
İşin tam bu kısmında şöyle bir durum çıkıyor ortaya:
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sertlik stratejisi, kendisine yarar getirirken... Kemal Kılıçdaroğlu’nun sertlik stratejisi, kendisine yarar getirmiyor.
Yani ben diyorum ki:
*
Gerilim varsa... Sertlik varsa...
- Erdoğan kazanıyor.
- Kılıçdaroğlu kaybediyor.
*
Gerilim yoksa... Sertlik azalıyorsa...
- Erdoğan’ın kazanma ihtimali azalıyor.
- Kılıçdaroğlu’na meyil artıyor.
*
Neden böyle oluyor?
*
Çünkü Erdoğan’ın CHP’ye yüklenme stratejisi, geniş sağ kesimler üzerinde “birleşme” etkisi yaratıyor.
Erdoğan, CHP’ye vurunca...
AK Parti ve cumhur ittifakı etrafında bir kenetlenme oluyor.
*
Buna karşılık...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yıkıcı bir yüklenme stratejisi uygulaması, sadece aşırı muhalif kesimleri ve CHP tabanını süper mutlu ediyor.
İktidarın aşırı politize olmamış geniş tabanını ise iktidara doğru itiyor.
*
Diyeceksiniz ki:
*
Ne yani?
Erdoğan en sert açıklamaları yapsın, Kemal Kılıçdaroğlu da yutkunsun mu?
Ama bu hiç adil değil.
*
İki şey söyleyip bırakacağım:
*
Hayat, bazen hiç adil olmayabiliyor, bir...
*
Zafere giden yol, bazen yutkunmaktan geçebiliyor, iki...
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