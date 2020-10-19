Ahmet Hakan’dan Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e 4 kurs önerisi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, esnafa karşı takındığı tavır ile tepki çeken Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e dört farklı kursa gitmesini önerdi.

Hakan, Denizli Valisi Atik ile bir dönerci arasında yaşanan olayı hatırlatarak şunları yazdı:



Denizli Valisi Atik, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri sırasında kendisini tanımayan bir dönercinin çalıştığı dükkanı kapattırmış, gelen tepkilerin ardından "Şahsımın üslubuna şahsım da üzülmüştür" diyerek özür dilemişti.

Denizli Valisi, Denizli sokaklarında gerçekleştirdiği korona teftişinde şu iki olaya imza attı:

BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.

Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:

“Ben valiyim. Döner ustası beni nasıl tanımaz? Kapısına koskoca vali gelmiş. Nasıl olur da hiç takmaz” diye düşünerek...

Dükkânın kapısına kilit vurdurmamayı öğrenmek için böyle bir kursa gitmesi şart.

Ayrı yazılması gereken -de’lerin ayrı yazılmasını öğrenmeli Vali Bey... Ayrıca virgüllerin ve noktaların yerleri meselesini de çözmeli.

“Yazılı açıklamaları ben yapmıyorum, ekibim yapıyor” diyorsa...

O zaman da ekibini bu kursa yollamalı.

Öznesi, yüklemi belli cümle kurmayı öğrenmek için... Yazarak kendini iyi ifade edebilme yeteneğini kazanmak için... Cümleleri uzatarak içinden çıkılmaz hale getirmemek için... Böyle bir kursa gitmesi şart.

Bu konuda da sorumluluğu ekibine atıyorsa...

Bu kursa da ekibini yollamalı.

Vali Bey, teftiş sırasında tezgâhta çalışan döner ustası arkadaşa, “Senin niye eldivenin yok” diye çıkışıyor. Mevzuat bu konuda ne diyor acaba? Döner ustası, eldiven takmalı mı? Bir de döner ustası, bir an bile olsa döneri çevirmeyi bırakırsa... O döner yanar mı, yanmaz mı?

Kısacası Vali Bey’in bu soruların cevabını öğrenmek için bir döner kursu görmesi de şart gibi.

