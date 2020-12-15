Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na tavsiye: "Antipatik oluyorsunuz"
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
GÜNDEM 15.12.2020, 08:34
Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na uyarı! Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na “Açıklarsam yer yerinden oynar, açıklasaydım şöyle olurdu” tarzındaki açıklamaları nedeniyle uyarıda bulundu.
"Belki hiçbir dostunuz size bunu söylemiyordur." yazan Ahmet Hakan, "Çok ama çok antipatik oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken yazısının ilgili kısmı;
AHMET DAVUTOĞLU’NA DOSTANE BİR TAVSİYE
BELKİ hiçbir dostunuz size bunu söylemiyordur.
O nedenle ben söyleyeceğim:
“Açıklarsam yer yerinden oynar, açıklasaydım şöyle olurdu” türü cümleler kurmayın lütfen.
*
Çok ama çok antipatik oluyorsunuz.
"Belki hiçbir dostunuz size bunu söylemiyordur." yazan Ahmet Hakan, "Çok ama çok antipatik oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
İşte Ahmet Hakan'ın dikkat çeken yazısının ilgili kısmı;
AHMET DAVUTOĞLU’NA DOSTANE BİR TAVSİYE
BELKİ hiçbir dostunuz size bunu söylemiyordur.
O nedenle ben söyleyeceğim:
“Açıklarsam yer yerinden oynar, açıklasaydım şöyle olurdu” türü cümleler kurmayın lütfen.
*
Çok ama çok antipatik oluyorsunuz.
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