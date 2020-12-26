Ahmet Hakan'dan CZN Burak'a: Görgüsüz!
Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene fotoğrafını yansıtan Burak Özdemir'e tepki gösterdi.
GÜNDEM 26.12.2020, 07:57
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Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında CZN Burak olarak tanınan ünlü şef Burak Özdemir'e tepki gösterdi.
Burak Özdemir'in Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene fotoğrafını yansıtan fotoğrafını köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Parayı bastırıp fotoğrafını Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene yansıtmaktır görgüsüzlük." yazdı.
İşte Hakan'ın bugünkü köşe yazısı;
GÖRGÜSÜZLÜK NEDİR?
- Parayı bastırıp fotoğrafını Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene yansıtmaktır görgüsüzlük.
Şu pandemi bitse de arabamın anahtarını küt diye masaya koysam” diye içinden geçirmektir görgüsüzlük.
*
- “Mis gibi Alman aşısı varken ben gidip de Çin aşısı mı olacağım ya” diye ağzı yaya yaya konuşmaktır görgüsüzlük.
*
- Her türlü polisiye tedbirlere rağmen hâlâ yılbaşında villa kiralayıp kutlama yapmayı düşünmektir görgüsüzlük.
*
- Herkesin maske taktığı ortamlara maskesiz ve pervasız ve de hayli küstah bir şekilde dalmaktır görgüsüzlük.
Burak Özdemir'in Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene fotoğrafını yansıtan fotoğrafını köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Parayı bastırıp fotoğrafını Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene yansıtmaktır görgüsüzlük." yazdı.
İşte Hakan'ın bugünkü köşe yazısı;
GÖRGÜSÜZLÜK NEDİR?
- Parayı bastırıp fotoğrafını Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene yansıtmaktır görgüsüzlük.
Şu pandemi bitse de arabamın anahtarını küt diye masaya koysam” diye içinden geçirmektir görgüsüzlük.
*
- “Mis gibi Alman aşısı varken ben gidip de Çin aşısı mı olacağım ya” diye ağzı yaya yaya konuşmaktır görgüsüzlük.
*
- Her türlü polisiye tedbirlere rağmen hâlâ yılbaşında villa kiralayıp kutlama yapmayı düşünmektir görgüsüzlük.
*
- Herkesin maske taktığı ortamlara maskesiz ve pervasız ve de hayli küstah bir şekilde dalmaktır görgüsüzlük.
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