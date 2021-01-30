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Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu Üyesine yanıt: Bende rahatsızlık oluştu!
Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü yazısında, "15 Mart’tan sonra çok belirgin bir rahatlama olur.” diyen Bilim Kurulu Üyesine yanıt verdi.
GÜNDEM 30.01.2021, 07:50
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında, '50 milyon doz aşı gelirse... Şubatta aşılamayı yapabilirsek... 15 Mart’a kadar bağışıklık oluşursa... Toplumda risk grubunda bulunanlara aşıyı yapabilirsek... O zaman... 15 Mart’tan sonra çok belirgin bir rahatlama olur.' diyen Bilim Kurulu Üyesine, "Bunların hepsi bir araya gelince toplumda çok belirgin bir rahatlama olur mu olmaz mı bilmem ama bunların hepsinin bir araya gelme ihtimalinin düşüklüğünü fark edince... Bende çok belirgin bir rahatsızlık oluştu." diyerel yanıt verdi.
İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;
BELİRGİN RAHATLAMA… BELİRGİN RAHATSIZLIK…
BİLİM Kurulu’ndan bir üyenin açıklamasını okudum.
*
Şöyle diyor hocamız:
“50 milyon doz aşı gelirse... Şubatta aşılamayı yapabilirsek... 15 Mart’a kadar bağışıklık oluşursa... Toplumda risk grubunda bulunanlara aşıyı yapabilirsek... O zaman... 15 Mart’tan sonra çok belirgin bir rahatlama olur.”
*
Bunların hepsi bir araya gelince toplumda çok belirgin bir rahatlama olur mu olmaz mı bilmem ama bunların hepsinin bir araya gelme ihtimalinin düşüklüğünü fark edince...
Bende çok belirgin bir rahatsızlık oluştu.
İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;
BELİRGİN RAHATLAMA… BELİRGİN RAHATSIZLIK…
BİLİM Kurulu’ndan bir üyenin açıklamasını okudum.
*
Şöyle diyor hocamız:
“50 milyon doz aşı gelirse... Şubatta aşılamayı yapabilirsek... 15 Mart’a kadar bağışıklık oluşursa... Toplumda risk grubunda bulunanlara aşıyı yapabilirsek... O zaman... 15 Mart’tan sonra çok belirgin bir rahatlama olur.”
*
Bunların hepsi bir araya gelince toplumda çok belirgin bir rahatlama olur mu olmaz mı bilmem ama bunların hepsinin bir araya gelme ihtimalinin düşüklüğünü fark edince...
Bende çok belirgin bir rahatsızlık oluştu.
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