Ahmet Hakan'dan Bakan Koca'ya İmamoğlu tepkisi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs toplantısı gerçekleştirmiş ve durumu twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurmuştu. İstanbul'daki bürokratların tamamının katıldığı toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmaması ise tepkilere neden oldu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaşanan durum ile ilgili tepki gösterirken, "Bir daha olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili kısmı ise şu şekilde;

İMAMOĞLU O TOPLANTIYA NEDEN ÇAĞRILMAZ?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın en takdir ettiğim özelliği şuydu:

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Akreditasyon denilen olayı yerlere çarpmıştı. Yaptığı basın toplantılarında hiçbir akreditasyon uygulamıyordu. En muhalif kanallardan en marjinal internet sitelerine kadar tüm yayın organlarının temsilcilerinin sorularına canlı yayında takır takır cevap veriyordu.

Böyle bir Fahrettin Koca’nın...



İstanbul’da düzenlediği geniş kapsamlı salgın toplantısında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer almamasını içine sindirememesi gerekirdi.

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Katılımcıları kendisi belirlemiyorsa bile...

“Durun bakalım... Nerede bu ilin belediye başkanı? İstanbul’da vaka sayısı almış yürümüş. Belediye başkanı olmadan bu mücadeleyi yapamayız. Başkan da bu toplantıya katılmalı” demeliydi.

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Yine de geç değil.

Bakan Fahrettin Koca, şu saatten sonra da belediye başkanını işin içine katacak bir yaklaşım sergileyebilir.

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Tam bunu yazdığım sırada bir son dakika bilgisi aldım. Bakan Koca, Başkan İmamoğlu’nu da içine alan bir yaklaşım sergileyecekmiş.

İki şey söyleyeceğim:

BİR: Geç oldu. İKİ: Bir daha olmasın.

