Ahmet Hakan'dan Babacan'ı kızdıracak yorum!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında köşesinden dikkat çeken sözler kullandı.

Köşesinden Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması tartışmaları üzerinden değerlendirmede bulunan Ahmet Hakan, "Babacan Bakan olsaydı ne derdi?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ali Babacan, AK Parti hükümetlerinde en uzun süre bakanlık yapmış isimlerden biri. Bugün muhalefete geçti.

Baktım, Boğaziçi Üniversitesi olayını dün şöyle yorumluyordu:

Boğaziçi Üniversitesi’ni sıradanlaştırma çabası var. İktidar, bir kurumu tam kontrol edemiyorsa, bu kurumu sıradanlaştırmaya çalışıyor. Pes etmemek lazım.

Eğer Ali Babacan, bugünkü hükümette bakan olarak görev alsaydı...

Boğaziçi Üniversitesi konusunda ya susardı ya da şöyle bir yorum yapardı:

Cumhurbaşkanımızın amacı Boğaziçi Üniversitesi’ni daha da yükseklere çıkarmak. Atanan rektör, Boğaziçi standartlarında doktorasını yapmış bir akademisyen. Yasalara saygılı olmak lazım.”

