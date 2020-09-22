Ahmet Hakan'dan at eti satan sahtekarlara karşı uyarı!

Ahmet Hakan'dan gıda hilecilerine karşı uyarı: Feleklerini şaşırtacak denli büyük cezalar verilmesi lazım.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde geçtiğimiz günlerde ifşa edilen gıda sahtekarlarına karşı uyardı. Verilen cezaların yetersiz kalacağını yazan Hakan, "Artık bunlara çok etkili cezalar vermek lazım. Ama öyle ödeyip yollarına kaldıkları yerden devam edebilecekleri türden basit cezalar değil. Feleklerini şaşırtacak denli büyük cezalar verilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazıısı;



MİLLETE at eti yedirenlerin ifşa edilmesi önemli bir adımdır.

Eskiden bu bile yapılmıyordu.

*

Ama artık bunun bir adım ilerisine geçmek şart.

Çünkü adamlar arsız, utanmaz...

İfşa ile durmazlar, durdurulamazlar.

*

Artık bunlara çok etkili cezalar vermek lazım.

Ama öyle ödeyip yollarına kaldıkları yerden devam edebilecekleri türden basit cezalar değil.

Feleklerini şaşırtacak denli büyük cezalar verilmesi lazım.

