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Ahmet Hakan'dan, AKP'lilere tepki: "Milleti enayi yerine koymasınlar"
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, aşı sırasını beklemeden aşı olan AKP'lilere "başkalarının hakkını çiğnemesinler" diyerek tepki gösterdi.
GÜNDEM 16.01.2021, 07:51
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Ahmet Hakan'dan, AKP'lilere aşı tepkisi! Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında ülkemizde başlayan aşı çalışmalarını ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener'in aşı olarak vatandaşa öncülük ettiğini dile getiren Ahmet Hakan, sırasını beklemeden aşı olan AKP'lilere de tepki göstererek, "Şimdi özellikle iktidara yakın kişilerden beklentimiz şunlardır: Kaynak yapıp sırayı bozmasınlar. Araya girip adalet duygusunu sarsmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.
İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;
Öncülük olayı bittiğine göre...
Şimdi özellikle iktidara yakın kişilerden beklentimiz şunlardır:
*
- Kaynak yapıp sırayı bozmasınlar.
- Araya girip adalet duygusunu sarsmasınlar.
- Sıralamaya uymayıp başkalarının hakkını çiğnemesinler.
- Haklarına razı olup bencillik etmesinler.
- Öne geçmeye çalışıp milleti enayi yerine koymasınlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener'in aşı olarak vatandaşa öncülük ettiğini dile getiren Ahmet Hakan, sırasını beklemeden aşı olan AKP'lilere de tepki göstererek, "Şimdi özellikle iktidara yakın kişilerden beklentimiz şunlardır: Kaynak yapıp sırayı bozmasınlar. Araya girip adalet duygusunu sarsmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.
İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;
Öncülük olayı bittiğine göre...
Şimdi özellikle iktidara yakın kişilerden beklentimiz şunlardır:
*
- Kaynak yapıp sırayı bozmasınlar.
- Araya girip adalet duygusunu sarsmasınlar.
- Sıralamaya uymayıp başkalarının hakkını çiğnemesinler.
- Haklarına razı olup bencillik etmesinler.
- Öne geçmeye çalışıp milleti enayi yerine koymasınlar.
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