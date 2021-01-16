Ahmet Hakan'dan, AKP'lilere tepki:

Ahmet Hakan'dan, AKP'lilere aşı tepkisi! Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında ülkemizde başlayan aşı çalışmalarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener'in aşı olarak vatandaşa öncülük ettiğini dile getiren Ahmet Hakan, sırasını beklemeden aşı olan AKP'lilere de tepki göstererek, "Şimdi özellikle iktidara yakın kişilerden beklentimiz şunlardır: Kaynak yapıp sırayı bozmasınlar. Araya girip adalet duygusunu sarsmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı;

Öncülük olayı bittiğine göre...

Şimdi özellikle iktidara yakın kişilerden beklentimiz şunlardır:

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- Kaynak yapıp sırayı bozmasınlar.

- Araya girip adalet duygusunu sarsmasınlar.

- Sıralamaya uymayıp başkalarının hakkını çiğnemesinler.

- Haklarına razı olup bencillik etmesinler.

- Öne geçmeye çalışıp milleti enayi yerine koymasınlar.

