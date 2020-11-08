Ahmet Hakan zabıta ve polise seslendi: Çekin elinizi gazeteden

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında polise ve zabıtaya seslendi. Samsun'da gazetenin dağıtım servisinden bir fotoğraf geldiğini belirten Hakan, "Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını... Sanırsın terörist avlıyorlar! Kâğıt para serbest... Kâğıtla eğitim serbest... Dergi serbest... Kitap serbest... Bir tek gazete yasak. Bu mudur yani?" diye sordu.



"Salgının taaa en başından beri uzmanlar sürekli vurguladılar. 'Gazetede risk yok' dediler." diye yazan Ahmet Hakan, "Buna rağmen yurdun dört bir yanında gazete düşmanı bir işgüzarlık kol geziyor.- İçişleri Bakanlığı mı, Sağlık Bakanlığı mı, artık hangisiyse, yayınladıkları bir genelgenin içine bir cümlecik yerleştirmişler galiba... Ona dayanarak gazete dağıtımına engel çıkarılıyor. Milletin gazete okuma keyfine müdahale ediliyor." ifadelerini kullandı.



Zabıta ve polise seslenen Hakan, "Rahat bırakın gazete dağıtıcılarını... Bin bir emekle hazırlanan gazetelerin millete ulaşmasına engel olmayın." diye yazdı.

