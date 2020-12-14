Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı'na seslendi: Son verin!

Ahmet Hakan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Son verin!

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında koronavirüs hastalarının yanında refakatçi kalma zorunluluğunun kaldırılması gerektiği görüşünü savunarak, "Sağlam girenin korona çıkması mukadder olan bu refakatçi uygulamasına lütfen bir son verin." değerlendirmesinde bulundu.



GEÇENLERDE Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent yazdı.

Babası korona olmuş. Hastanede. Sefer’e “Sizin babanızın yanında refakatçi kalmanız gerekiyor” denmiş. Sefer de kaldı.

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Ve beklenen son: Sefer, korona oldu.

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Sağlık Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum:

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Sağlam girenin korona çıkması mukadder olan bu refakatçi uygulamasına lütfen bir son verin.

