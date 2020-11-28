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Ahmet Hakan, iktidara yüklendi: Korona sürecinin en kötü kararıydı!

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında koronavirüs sürecinin en kötü kararı olarak, vaka sayılarının açıklanmaması olduğunu yazdı.

GÜNDEM 28.11.2020, 08:46
Ahmet Hakan, iktidara yüklendi: Korona sürecinin en kötü kararıydı!
Ahmet Hakan, Hürriyetteki bugünkü köşe yazısında hükümete yüklendi.
Koronavirüs sürecinin en kötü kararı olarak vaka sayılarının açıklanmaması olduğunu yazan Ahmet Hakan bu kararın sebep olduklarını ise, "Korona açısından dünyadaki yerimizi belirleyemedik. Meselenin ciddiyetini fark edemedik. Önümüzü göremedik, yönümüzü çizemedik." yazarak sıraladı.
Ahmet Hakan'ın bugünkü dikkat çeken yazısı şu şekilde;
KORONA SÜRECİNİN EN KÖTÜ KARARIYDI
VAKA sayısının açıklanmamasıyla...
- Sorunun boyutlarından habersiz kaldık.
- “Nereye gidiyoruz” sorusuna cevap bulamadık.
 Korona açısından dünyadaki yerimizi belirleyemedik.
- Meselenin ciddiyetini fark edemedik.
- Önümüzü göremedik, yönümüzü çizemedik.
*
“Korona sürecinin en kötü kararı neydi?” diye sorulsa...
Hiç düşünmeden cevap veririm:
Vaka sayılarının açıklanmamasıydı.
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