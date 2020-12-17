Ahmet Hakan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tebrik! CHP ve İYİ Parti'den ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gelmesini bugünkü köşe yazısında ele alan Ahmet Hakan, "CHP ve İYİ Parti'ye yürekten bravo! Amerikan yaptırımlarına karşı amasız, fakatsız falan dimdik karşı durmasını bildiler. Bu yüzden bravo!" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın dikkat çeken köşe yazısı şu şekilde;

CHP VE İYİ PARTİ’YE YÜREKTEN BRAVO

Amerikan yaptırımlarına karşı amasız, fakatsız falan dimdik karşı durmasını bildiler. Bu yüzden bravo!

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Yaptırım sahiplerine “Sizin yaptırımlarınız bizi ancak birleştirir” mesajı verdiler. Bu nedenle bravo!

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Bütün eleştirilerini bir kenara bırakmayı bilip Türkiye’nin çıkarlarından yana tavır koydular. Bu yüzden bravo!

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Biden’a şimdiden beklediği ve istediği mutluluğu yaşatmadılar, tam tersi bir huzursuzluğu yaşattılar. Bu nedenle bravo!

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1974 yılındakine benzer bir havanın, 2020 yılının son demlerinde de yaşanabileceğini gösterdiler. Bu yüzden bravo!

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Kaba, kibirli, küstah yaptırımlara karşı söylenmesi gereken ne varsa söylediler. Bu nedenle bravo!

