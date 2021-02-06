Ahmet Hakan, Bulu'nun yerinde olsam:

Ahmet Hakan'dan, Melih Bulu'ya tavsiye: “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan tartışmalı rektör Melih Bulu'nun yerinde olsa ne yapacağını yazdı.



"Başka üniversitelerin rektörlerine, 'Siz de aynı yöntemle atanmadınız mı? Niye benimle dayanışmıyorsunuz? Niye ölü taklidi yapıyorsunuz?' diye sitem ederdim." yazan Ahmet Hakan, "Bir an fena daralır, 'Aaa! Yeter artık ama' diye avazım çıktığı kadar bağırmak isterdim." değerlendirmesinde bulundu.



Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

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- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

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- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

- Bir an fena daralır, “Aaa! Yeter artık ama” diye avazım çıktığı kadar bağırmak isterdim.

Başka üniversitelerin rektörlerine, “Siz de aynı yöntemle atanmadınız mı? Niye benimle dayanışmıyorsunuz? Niye ölü taklidi yapıyorsunuz?” diye sitem ederdim.

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- Sırtlarını dönüp protesto gösterisi yapan öğretim üyelerinin yanlarına gidip... “Bu dünyadaki en mutlu kişi sevmeyi bilendir” şarkısını söylerdim.

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- “Boğaziçi’nde yüksek lisans yaptım. Boğaziçi’nde doktora yaptım. Buna rağmen el muamelesi görüyorum. Yemişim Boğaziçi kültürünü” derdim.

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- Ruhum daralırdı, içim şişerdi, bıkkınlıktan bezerdim, tantanadan sıkılırdım... Ve en sonunda “Neyin ortasına düştüm ben böyle” der dururdum.

