Ahmet Hakan bu sözlerle duyurdu:

İstanbul Üsküdar'da bulunan 350 yıllık Tarihi Vaniköy Camii önceki gün yanmıştı.

Konuyu bugünkü köşesinde ele alan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan yaşadığı üzüntüyü, "İstanbul’un en nadide eserlerinden biriydi. Dün yanışını izlerken içim yandı valla." sözleriyle dile getirdi.

İşte Hakan'ın o yazısı;

YANDI BOĞAZ’IN EN ZARİF CAMİSİ

VANİKÖY Camisi...

Gizli zarafetiyle, açık mütevazılığıyla, müthiş estetiğiyle, kendini ele vermeyen güzelliğiyle, ahşaba selam duruşuyla...

İstanbul’un en nadide eserlerinden biriydi.

Dün yanışını izlerken içim yandı valla.

