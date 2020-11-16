Ahmet Hakan bu sözlerle duyurdu: "İçim yandı valla"
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Boğazında bulunan Vaniköy Camisinin yanışını bugünkü köşe yazısında ele aldı.
GÜNDEM 16.11.2020, 08:55
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İstanbul Üsküdar'da bulunan 350 yıllık Tarihi Vaniköy Camii önceki gün yanmıştı.
Konuyu bugünkü köşesinde ele alan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan yaşadığı üzüntüyü, "İstanbul’un en nadide eserlerinden biriydi. Dün yanışını izlerken içim yandı valla." sözleriyle dile getirdi.
İşte Hakan'ın o yazısı;
YANDI BOĞAZ’IN EN ZARİF CAMİSİ
VANİKÖY Camisi...
Gizli zarafetiyle, açık mütevazılığıyla, müthiş estetiğiyle, kendini ele vermeyen güzelliğiyle, ahşaba selam duruşuyla...
İstanbul’un en nadide eserlerinden biriydi.
Dün yanışını izlerken içim yandı valla.
Konuyu bugünkü köşesinde ele alan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan yaşadığı üzüntüyü, "İstanbul’un en nadide eserlerinden biriydi. Dün yanışını izlerken içim yandı valla." sözleriyle dile getirdi.
İşte Hakan'ın o yazısı;
YANDI BOĞAZ’IN EN ZARİF CAMİSİ
VANİKÖY Camisi...
Gizli zarafetiyle, açık mütevazılığıyla, müthiş estetiğiyle, kendini ele vermeyen güzelliğiyle, ahşaba selam duruşuyla...
İstanbul’un en nadide eserlerinden biriydi.
Dün yanışını izlerken içim yandı valla.
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