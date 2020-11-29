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Ahmet Hakan böyle duyurdu: Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen

Ahmet Hakan, hükümetin yeniden sokağa çıkma yasağı alacağını belirterek "Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen" diye yazdı.

GÜNDEM 29.11.2020, 09:53
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Ahmet Hakan böyle duyurdu: Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip koronavirüsle ( Covid-19) mücadele için pandemi başındaki gibi bir kapatma kararı alınabileceğini yazdı.
Hakan, bugünkü köşe yazısında “Korona öyle dehşet bir boyuta ulaştı ki... Galiba bir kapatma kararı çıkacak” dedi. Hakan, yetkililere şu uyarıları yaptı:
Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
Çok radikal, aşırı keskin, fena halde ödünsüz bir kapatma yerine... Hafif, tavizkâr, ılımlı bir kapanmayı tercih edin. Sımsıkı kapatmayın ülkeyi... Yarı aralık bırakın bazı kapıları.
Daha önceki kapatmalarda aklınıza gelmeyen bu kapatmada aklınıza gelsin: Gazetelerin millete ulaşması meselesine bir çözüm bulun. Bir şeyler yapın da evlere kapattığınız vatandaşlarımız gazetelerine erişebilsinler.
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