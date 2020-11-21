Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, Alaattin Çakıcı'nın tehditleri sonrası CHP'deki durumu ele aldı.

Alaattin Çakıcı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerin partiyi birleştirdiğini yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, " Alaattin Çakıcı krizi en çok CHP’ye yaradı. Bir anda toparlandılar. Sımsıkı kenetlendiler. Demek ki neymiş? “Kimin işine yarıyorsa fail odur” cümlesi, her zaman doğruya işaret etmiyormuş." değerlendirmesinde bulundu.

