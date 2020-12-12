Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüs testi negatife döndü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin kuruluşunun 1. yıl dönümü konuşmasında, koronavirüs testinin negatife döndüğünü açıkladı.

Eşi Sare Davutoğlu'nun halen rahatsız olduğunu ifade eden Ahmet Davutoğlu, tüm hastalara şifalar diledi.

Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

Davutoğlu, 27 Kasım'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ahmet Davutoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin." ifadelerini kullanmıştı. Son dakika... Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandıDavutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun Kovid-19 testi ise 7 Aralık'ta pozitif çıkmıştı. Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun korona testi pozitif çıktı

"Her şeyden önce geçtiğimiz iki hafta içinde benim ve eşimin geçirdiği korona süreci çerçevesinde dualarını ve iyi dileklerini sesli, yazılı ve görsel mesajlarla ileten kardeşlerimize ve dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Dün pcr testimin negatif çıkması ile birlikte bu zorlu süreci Allah’ın izni ve sevenlerimizin duasıyla atlatmış bulunuyorum. Allah’tan eşim Sare hanımla birlikte şu anda hala rahatsız olan bütün vatandaşlarımıza da şifa niyazında bulunuyorum."

