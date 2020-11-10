Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu

Gelecek Partisi Başkanlık Divanı yeni ismiyle Parti Başkanlık Kurulu (PBK) oldu. Gelecek Partisi, 1 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği kongresinin ardından bugün Genel Başkan Yardımcıları ile Politika İzleme Kurulu Başkanlarını tanıttı.Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Selim Temurci, Teşkilat Başkanlığına çekilirken Temurci'den boşalan koltuğa Serkan Özcan getirildi. Nedim Yamalı ise Teşkilat Başkanlığı görevinden Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kongrede Davutoğlu'nun rozet taktığı İnsan Hakları Başkanlığına Serap Yazıcı getirildi. Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda Etyen Mahcupyan, Ergun Özbudun, Vahdettin İnce yer aldı. Gelecek Partisi'nde üç yeni kurul olan Kurumsallaşma Danışma Kurulu, Siyasi Söylem Danışma Kurulu ve İç Denetim Danışma Kurulu faaliyet gösterecek.



19 +1 kişiden oluşan Gelecek Partisi Parti Başkanlık Kurulu şu isimlerden oluştu:Genel Başkan: Ahmet Davutoğlu Teşkilat: Selim Temurci

Siyasi ve Hukuki İşler: Mustafa Nedim Yamalı

Kadın Politikaları: Habibe Çiftçioğlu Başer

İnsan Hakları: Serap Yazıcı

Gençlik Politikaları: Mustafa Gözel

Seçim ve Hukuk İşleri: Ayhan Sefer Üstün

Dış İlişkiler: Ümit Yardım

Yerel Yönetimler ve Şehircilik: Doğan Demir

Sivil Toplum: Selçuk Özdağ

Sosyal Politikalar: Abdullah Başcı

İletişim: Mustafa Mente

Parti İçi Eğitim: Mehmet Ali Pulcu

Ar-Ge: Neslihan Çevik

Kültür ve Sanat: Sema Silkin Ün

Ekonomi Politikaları: Kerim Rota

İdari ve Mali İşler: Feramuz Üstün

Parti Sözcüsü: Serkan Özcan

Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin

Genel Sekreter: Cemalettin Kani TorunGelecek Partisi Politika İzleme Kurulu BaşkanlarıAdalet Politikaları: Ali Aydın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Seren Yıldız Öztürk

Çevre ve Şehircilik: Cesim Gökçe

Dış Politika: Hasan Kösebalaban

Enerji ve Tabii Kaynaklar: Mehmet Fatih Arslan

Gençlik ve Spor Politikaları: Süheyl Erkan Altındağ

Hazine ve Maliye Politikaları: Tuncay Dinç

İçişleri: İzzettin Küçük

Kültür ve Turizm: Yeşim Karadağ

Eğitim: Yusuf Ziya Özcan

Sağlık: Ayşe Güney

Savunma: Salih Aynural

Sanayi ve Teknoloji: İhsan Elhan

Tarım ve Orman: Ali Akmaz

Ticaret: Halit Özyurt

Ulaştırma ve Altyapı: Mustafa Öztürk

Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker, Engin Keskinel

Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahcupyan, Ergun Özbudun, Vahdettin İnce

İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürşan

