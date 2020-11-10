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Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu
1 Kasım'da Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'ni "Gelecek Senin, Gelecek Türkiye'nin" sloganıyla gerçekleştiren Gelecek Partisi'nde Parti Başkanlık Kurulu belli oldu.
GÜNDEM 10.11.2020, 16:28
Gelecek Partisi Başkanlık Divanı yeni ismiyle Parti Başkanlık Kurulu (PBK) oldu. Gelecek Partisi, 1 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği kongresinin ardından bugün Genel Başkan Yardımcıları ile Politika İzleme Kurulu Başkanlarını tanıttı.Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Selim Temurci, Teşkilat Başkanlığına çekilirken Temurci'den boşalan koltuğa Serkan Özcan getirildi. Nedim Yamalı ise Teşkilat Başkanlığı görevinden Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kongrede Davutoğlu'nun rozet taktığı İnsan Hakları Başkanlığına Serap Yazıcı getirildi. Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda Etyen Mahcupyan, Ergun Özbudun, Vahdettin İnce yer aldı. Gelecek Partisi'nde üç yeni kurul olan Kurumsallaşma Danışma Kurulu, Siyasi Söylem Danışma Kurulu ve İç Denetim Danışma Kurulu faaliyet gösterecek.
19 +1 kişiden oluşan Gelecek Partisi Parti Başkanlık Kurulu şu isimlerden oluştu:Genel Başkan: Ahmet Davutoğlu Teşkilat: Selim Temurci
Siyasi ve Hukuki İşler: Mustafa Nedim Yamalı
Kadın Politikaları: Habibe Çiftçioğlu Başer
İnsan Hakları: Serap Yazıcı
Gençlik Politikaları: Mustafa Gözel
Seçim ve Hukuk İşleri: Ayhan Sefer Üstün
Dış İlişkiler: Ümit Yardım
Yerel Yönetimler ve Şehircilik: Doğan Demir
Sivil Toplum: Selçuk Özdağ
Sosyal Politikalar: Abdullah Başcı
İletişim: Mustafa Mente
Parti İçi Eğitim: Mehmet Ali Pulcu
Ar-Ge: Neslihan Çevik
Kültür ve Sanat: Sema Silkin Ün
Ekonomi Politikaları: Kerim Rota
İdari ve Mali İşler: Feramuz Üstün
Parti Sözcüsü: Serkan Özcan
Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin
Genel Sekreter: Cemalettin Kani TorunGelecek Partisi Politika İzleme Kurulu BaşkanlarıAdalet Politikaları: Ali Aydın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Seren Yıldız Öztürk
Çevre ve Şehircilik: Cesim Gökçe
Dış Politika: Hasan Kösebalaban
Enerji ve Tabii Kaynaklar: Mehmet Fatih Arslan
Gençlik ve Spor Politikaları: Süheyl Erkan Altındağ
Hazine ve Maliye Politikaları: Tuncay Dinç
İçişleri: İzzettin Küçük
Kültür ve Turizm: Yeşim Karadağ
Eğitim: Yusuf Ziya Özcan
Sağlık: Ayşe Güney
Savunma: Salih Aynural
Sanayi ve Teknoloji: İhsan Elhan
Tarım ve Orman: Ali Akmaz
Ticaret: Halit Özyurt
Ulaştırma ve Altyapı: Mustafa Öztürk
Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker, Engin Keskinel
Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahcupyan, Ergun Özbudun, Vahdettin İnce
İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürşan
19 +1 kişiden oluşan Gelecek Partisi Parti Başkanlık Kurulu şu isimlerden oluştu:Genel Başkan: Ahmet Davutoğlu Teşkilat: Selim Temurci
Siyasi ve Hukuki İşler: Mustafa Nedim Yamalı
Kadın Politikaları: Habibe Çiftçioğlu Başer
İnsan Hakları: Serap Yazıcı
Gençlik Politikaları: Mustafa Gözel
Seçim ve Hukuk İşleri: Ayhan Sefer Üstün
Dış İlişkiler: Ümit Yardım
Yerel Yönetimler ve Şehircilik: Doğan Demir
Sivil Toplum: Selçuk Özdağ
Sosyal Politikalar: Abdullah Başcı
İletişim: Mustafa Mente
Parti İçi Eğitim: Mehmet Ali Pulcu
Ar-Ge: Neslihan Çevik
Kültür ve Sanat: Sema Silkin Ün
Ekonomi Politikaları: Kerim Rota
İdari ve Mali İşler: Feramuz Üstün
Parti Sözcüsü: Serkan Özcan
Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin
Genel Sekreter: Cemalettin Kani TorunGelecek Partisi Politika İzleme Kurulu BaşkanlarıAdalet Politikaları: Ali Aydın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Seren Yıldız Öztürk
Çevre ve Şehircilik: Cesim Gökçe
Dış Politika: Hasan Kösebalaban
Enerji ve Tabii Kaynaklar: Mehmet Fatih Arslan
Gençlik ve Spor Politikaları: Süheyl Erkan Altındağ
Hazine ve Maliye Politikaları: Tuncay Dinç
İçişleri: İzzettin Küçük
Kültür ve Turizm: Yeşim Karadağ
Eğitim: Yusuf Ziya Özcan
Sağlık: Ayşe Güney
Savunma: Salih Aynural
Sanayi ve Teknoloji: İhsan Elhan
Tarım ve Orman: Ali Akmaz
Ticaret: Halit Özyurt
Ulaştırma ve Altyapı: Mustafa Öztürk
Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker, Engin Keskinel
Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahcupyan, Ergun Özbudun, Vahdettin İnce
İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürşan
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